Сидней, Австралия, 31 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. 31 августа секретарь профсоюза транспортных рабочих Алекс Клаассенс заявил, что от имени бастующих рабочих он предлагает местным властям Сиднея две недели «относительного мира» ради завершения переговоров по трудовой сделке. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней

«Независимо от того, что говорят вам политики и некоторые их товарищи … правда всегда была в том, что мы [бастовали] ради вопросов безопасности», — сказал он на пресс-конференции.

Клаассенс подтвердил, что в ближайшие две недели «серьезных действий» со стороны профсоюза не будет.

Узнав, что премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте потребовал от своего правительства поставить точку в переговорах и достичь компромисса, Клаассенс заявил, что это «отличные новости».