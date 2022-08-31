Прага, 31 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Дания придерживается позицию стран, выступающих за ограничение въезда российских граждан в Европу и прекращение выдачи в первую очередь туристических виз. Об этом 31 августа в Праге, где проходит неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС, заявил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд.

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«Дания имеет чёткую позицию по этому вопросу: мы хотим понять, есть ли у нас общая линия по ограничению въезда россиян в Европу, ограничению [выдачи] виз туристам», — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

«Как мы заявляли ранее, хотя мы и считаем, что контакты людей друг с другом важны, сейчас ситуация такова, что в основном в Европу приезжают богатые россияне в целях шопинга», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что ограничить выдачу виз туристам из России «необходимо».

«Установление лимитов на посещение наших стран такими туристами действительно осмысленно», — констатировал Куфуд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза, которая проходит в Праге, будет рассмотрен вопрос ограничения виз для российских граждан. Инициаторами выступают Финляндия, Чехия, Польша, Эстония, Литва и Латвия. Эти страны настаивают на жёстких визовых ограничениях в отношении граждан России.

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Против идеи приостановки выдачи виз выступают Германия, Франция, Греция, Кипр и Венгрия и руководство ЕС. Но есть вероятность, что в ЕС согласуют отмену упрощенного порядка оформления шенгенских виз российским гражданам.

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