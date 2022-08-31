Южно-Сахалинск, , 11:24 — REGNUM Учителя на Сахалине рассказали о самых необычных подарках от детей на 1 сентября. Педагогам в знак благодарности преподносили пищевые пайки с тушенкой, памперсы, медицинские маски, написало Sakh. online.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Учитель географии и краеведения школы №4 Евгения Черкасова в один из Дней знаний получила от ученика продуктовый паек, в котором были гречка, две луковицы, четыре картошки, по банке тушенки и сгущенки, печенье, два пакетика чая и одна упаковка сливочного масла.

«Ребенок переживал, что я худенькая, потому что много работаю и не успеваю кушать», — рассказала учитель.

А вот учитель Виктория Кононова получала от детей много необычных подарков. Когда она была беременная школьники дарили ей памперсы. А однажды они преподнесли педагогу коробку из-под IPhone, в которой вместо телефона оказались медицинские маски.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке самая высокая в России стоимость базового набора школьных принадлежностей для первоклассницы.