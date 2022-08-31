Песков рассказал, когда будет принято решение о похоронах Горбачёва
Москва, 31 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Решение об организации государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачёва ещё не принято. Об этом сегодня, 31 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Михаил Горбачёв
Представитель Кремля уточнил, что вопрос о похоронах Горбачёва будет решаться в среду, 31 августа.
«Точно не могут ничего сказать. Естественно, этим вопросом будут заниматься, будет приниматься решение», — пояснил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 30 августа на 92-м году жизни умер последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.
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