Москва, 31 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Решение об организации государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачёва ещё не принято. Об этом сегодня, 31 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Veni Михаил Горбачёв

Представитель Кремля уточнил, что вопрос о похоронах Горбачёва будет решаться в среду, 31 августа.

«Точно не могут ничего сказать. Естественно, этим вопросом будут заниматься, будет приниматься решение», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 30 августа на 92-м году жизни умер последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.

Читайте подробнее: Умер Михаил Горбачёв