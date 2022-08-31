Канберра, , 11:41 — REGNUM 1 сентября в Австралии вступает в силу новая система оценки пожарной опасности, призванная предоставить более четкую и точную информацию людям по всей стране во время сезона лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лесной пожар Publicdomainpictures.net

Вместо прежних шести категорий опасности (низкая/умеренная, высокая, очень высокая, серьезная, экстремальная и катастрофическая) в новой системе появятся всего четыре степени, каждая из которых имеет сопутствующие действия для пострадавших сообществ.

«Умеренная» будет означать, что граждане должны иметь план эвакуации. «Высокая» свидетельствует о готовности действовать. При «экстремальном» уровне граждане должны принимать незамедлительные меры по спасению жизней и имущества. При «катастрофическом» развитии событий люди ради их выживания должны немедленно покинуть зону риска лесного пожара.

Отмечается, что новая система согласуется на национальном уровне и приведет к устранению некоторых из предыдущих несоответствий между законами различных штатов.