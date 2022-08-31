Томск, 31 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В школы Томской области 1 сентября пойдут 126 тыс. учеников, в том числе 14 тыс. первоклассников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Всего в День знаний свои двери откроют 304 школы.

Учебный процесс будет организован в очном формате, при этом от учебных заведений требуют соблюдения действующих санитарных правил.

«Впервые в российских школах в начале каждой учебной недели будет подниматься Государственный флаг России», — отметили в администрации.

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