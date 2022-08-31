Канберра, , 11:30 — REGNUM Высшее руководство ритейлеров Австралии призывает власти страны принять общенациональный закон, разрешающий детям в возрасте 13 лет устраиваться на работу. Об этом 31 августа сообщил телеканал Nine News.

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В стремлении решить проблему нехватки рабочей силы в супермаркетах Австралийская ассоциация розничных продавцов (ARA) стремится внести изменения в трудовое законодательства, касающееся трудоустройства детей.

«Идеальной моделью была бы та, в которой мы разрешаем работать подросткам в возрасте от 13 до 15 лет. Естественно, в рамках разумного — с запретом на работу в школьные часы или время, которое может повлиять на образование молодого человека», — сказал журналистам председатель ARA Пол Захра.

В настоящее время в секторе розничной торговли имеется 40 000 незаполненных вакансий, пишут журналисты.