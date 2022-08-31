Казань, , 12:12 — REGNUM В выставочном центре «Казань Экспо» 31 августа открылся нефтегазохимический форум. В мероприятии принимают участие более 160 отраслевых компаний, представляющих 25 регионов России и четыре зарубежные страны, сообщает пресс-служба главы РТ.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

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На открытии форума министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен Мухаммед Аль Мазруи отметил высокий уровень сотрудничества с Россией в нефтегазохимической сфере. Он выразил уверенность, что форум поспособствует развитию новых партнёрских связей и позволит познакомиться с новейшими разработками отрасли.

Во время запланированных мероприятий участники обсудят актуальные темы декарбонизации, импортозамещения и цифровизации топливно-энергетического комплекса России, вопросы кадрового и инженерного обеспечения предприятий нефтегазохимического комплекса РФ. Всего в деловой программе форума принимают участие более 2 тыс. человек.

В рамках форума в павильоне «Казань Экспо» организована выставка TatOilExpo-2022. Новейшие разработки представили производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия. В выставке также принимают участие отраслевые вузы, особые экономические зоны, реализующие проекты в сфере экологии компании.

Между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» было подписано соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности на территории вновь создаваемого индустриального парка «Этилен 600». В рамках соглашения ОЭЗ «Алабуга» обеспечит индустриальный парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств.

Форум продлится до 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральной антимонопольной службе определили перечень новых принципов реализации нефтегазохимической продукции.

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