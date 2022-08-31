31 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Поставка газа по «Северному потоку» прекращена до устранения всех неполадок, включая антироссийские санкции со стороны Запада. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 11:55 — REGNUM Известие о том, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» из России в страны Евросоюза полностью прекращены, активно обсуждает общественность. Люди считают, что возобновление поставок 3 сентября в 4:00 по московскому времени (в случае успешного проведения работ) нужно отсрочить.

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо было первых холодов дождаться», — иронизирует уралец.

«Газпром, побольше перекуров в работе!» — смеется Вячеслав Вавилов.

«Надо экспертизу трубы делать. Вдруг трещины. Спешить не надо», — советует Антон.

«Промбезопасность превыше всего, и спешить не надо», — соглашается Роман Титов.

«Народ просит! Не запускайте ее через три дня!» — поддерживает Ирина.

«И до весны не включайте!» — призывает Виктор Каширский.

«Чувствую: найдут столько дефектов, что и эта турбина полетит в Канаду», — предположил Павел К.

«Да, фашисты уж хвастались, что на 80% хранилища сами заполнили. Так что можно смело до весны ремонтировать», — считает Максим.

«Перекройте прокачу через бандерленд. Окончательно. Отсюда вижу ясно — там турбины очень требуют ремонта и трубы старые… Мало ли что?» — предлагает Андрей Винокуров.

«Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Да не надо оправдываться, остановили и остановили подачу газа. Имеем право. Запад ведь не заморачивается с санкциями. Лучше вообще не давать его нашим врагам, помогающим нацистам убивать наших солдат», — рассуждает Анатолий.

«Хочется верить, что поставка не возобновится в ближайшее время. Пока Европа не исправит своё поведение», — поделился мнением Владимир Богатырев.

Некоторые комментаторы после остановки поставки газа интересуются изменениями цен на голубое топливо. На фоне приостановки поставок газа по «Северному потоку» цены на топливо в Европе превысили 2900 долларов за тысячу кубометров.

«Как там цены на газ?» — спрашивает Юрий Мукевич.

«Ждём 5000 за тыс. куб.», — отвечает Михаил Опекунов.

Кстати, судя по новостям, 31 августа отмечен рост не только на топливо, но и на акции Газпрома: они подскочили на 31%, замерев на отметке 267,25 руб.

«Пусть Европа мерзнет. Нет газа, нет денег платить космические суммы. Нет денег, нет оружия Хохлостану», — рассуждает Павел.

«Поздравляю Европу с последним днем лета. Крепких вам морозов, сладкие», — иронизирует Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, о полном прекращении поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» из России в страны Евросоюза, Газпром известил 31 августа. С сегодняшнего дня на газопроводе начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.

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