Пекин, , 11:19 — REGNUM Больница в провинции Цзянсу на востоке Китая недавно обнаружила у двух женщин кровь с нулевым резус-фактором (Rh null), самую редкую группу крови на Земле, которая до сих пор встречается менее чем у 50 человек по всему миру с тех пор, как она была впервые обнаружена в 1961 году, сообщает 30 августа газета Global Times.

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Народная больница Цзянсу Тайчжоу обнаружила кровь Rh null у пациентки с тяжелой анемией во время тестирования ее группы крови и антител. Затем было обнаружено, что у старшей сестры пациента та же группа крови. С тех пор как в 1961 году в Австралии была обнаружена женщина с нулевым резус-фактором, по сей день в мире насчитывается менее 50 человек, а в Китае известно, что у четырех человек есть эта группа крови.

Еще более ценная, чем резус-отрицательная группа крови, называемая в Китае «Кровью панды», кровь Rh null была названа «Золотой кровью», поскольку это «универсальная» кровь, спасающая жизнь.

Набрав более 620 млн просмотров и комментариев на момент публикации, хэштег «В китайской провинции Цзянсу обнаружены два человека с самой редкой группой крови», стал самым популярным на Sina Weibo, где пользователи сети удивлялись редкости группы крови и выражали беспокойство по поводу тяжелой анемии женщины.

Поскольку у людей с Rh null нет резус-антигенов на эритроцитах, их кровь можно переливать людям с любой другой группой крови без реакции отторжения. Но в то же время наличие такой чрезвычайно редкой группы крови может затруднить или даже сделать невозможным переливание крови или пересадку органов от других людей.