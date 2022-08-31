Канберра, 31 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Согласно недавнему опросу сайта Finder, почти каждый пятый житель Австралии ворует продукты в супермаркетах, не пробивая некоторые товары на кассах самообслуживания. Об этом 31 августа сообщил телеканал Nine News.

Продукты

В ходе опроса 9% покупателей признались, что не сканировали товары перед тем, как покинуть супермаркет, в то время как еще 10% намеренно пытались изменить цену товара нечестным путем — например, клали на весы авокадо, но пробивали товар как репчатый лук.

Экстраполируя на всю Австралию, это означает, что 3,8 миллиона австралийцев совершают кражу продуктов питания.

Таковы результаты общенационального репрезентативного опроса 1010 респондентов, проведенного Finder.