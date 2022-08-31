Нарьян-Мар, 31 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Режим ЧС будет отменён 1 сентября в 12:00 в связи с установлением благоприятных для судоходства уровней воды в Печоре и возобновлением паромного сообщения с Коми. Об этом сообщает пресс-служба Ненецкого автономного округа.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Верховья реки Печоры

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ненецкого автономного округа.

«В настоящее время паромное сообщение восстановлено, люди могут добираться к месту отдыха и обратно в том режиме, в котором они планировали. Паромы идут, все перевозчики работают. Предлагаем снять режим ЧС с 12.00 1 сентября 2022 года», — отметил Геннадий Сметанин, и. о. руководителя управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого АО.

Предложение было вынесено на открытое голосование, его поддержали все участники.

В связи с открытием паромного сообщения мобильный пункт, расположенный на строящейся дороге Нарьян-Мар — Усинск, закроется. Строительство дороги продолжится в стандартном режиме и будет недоступен для автомобильного сообщения до сдачи в эксплуатацию.

Ранее губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный заявил о том, что в регионе из-за обмеления реки Печора введен режим ЧС. Кроме того, были изменены транспортные схемы в связи с невозможностью осуществления ряда регулярных речных перевозок в труднодоступных населенных пунктах.

Отметим, что в понедельник, 29 августа, пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа сообщила о том, что Речное сообщение с Коми восстановлено, а все перевозчики планируют в течение недели вернуться к прежнему расписанию движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в России в ряде рек отмечается понижения уровня воды.

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