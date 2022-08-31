Воронеж, 31 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Два мальчика, 11 и восьми лет, получили травмы в результате автоаварии в Воронеже 30 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 16:50 на улице Глинки. По предварительным данным, 11-летний мальчик, управляя мопедом «Орион», сбил восьмилетнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии оба малолетних её участника госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Отметим, что всего за сутки 30 августа в Воронежской области произошло 150 дорожно-транспортных происшествий, пострадали восемь человек.