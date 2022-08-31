Донецк, 31 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Кировский район Донецка попал под обстрел киевских войск. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:20 с позиций в Красногоровке нанесён удар по Кировскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска совершили обстрел двух районов Донецка.