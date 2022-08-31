Кызыл, 31 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В пяти тувинских школах из 27, в которых вёлся ремонт по федеральной программе модернизации, не успели завершить работы к 1 сентября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Ремонт в школе. Рабочие филонят

В связи с этим глава республики Владислав Ховалыг потребовал от министерства образования как можно скорее завершить работы и организовать учебный процесс так, чтобы свести к минимуму неудобства.

«Чтобы ещё более ускорить ход ремонтных работ, за каждой школой были закреплены должностные лица, несущие персональную ответственность за динамику ремонта на конкретном объекте», — добавили в правительстве.

Как отмечается, это дало результаты, ход строительных работ ускорился, однако на ряде объектов сроки завершения ремонта по разным причинам оказались сорваны.