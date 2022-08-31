Москва, , 11:13 — REGNUM Удары ВСУ по детским учреждениям в Донбассе, особенно перед 1 сентября, выглядит ещё более кощунственно. Об этом сегодня, 31 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что войска киевского режима с особым остервенением бьют по детским садам, школам и другим детским образовательным учреждениям.

«Все, безусловно, помнят бесланскую трагедию. Она произошла как раз тогда, когда дети 1 сентября пошли в школу. Тех, кто это совершили, весь мир называет террористами», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в ситуации вокруг ударов киевского режима по Запорожской АЭС мир «ходит по краю».

Читайте подробнее: МИД РФ: мир ходит по краю в ситуации с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС