Лондон, 31 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Глава крупнейшей в мире компании по производству строительных материалов предупредил, что отрасли грозит «вторая волна» инфляции, по мере того как из-за растущих цен на энергоносители повышаются расходы на всё — от заработной платы до логистики. Об этом 31 августа сообщает Financial Times.

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Генеральный директор компании CRH Альберт Мэнифолд заявил, что он наблюдает «вторую волну роста затрат» после резкого повышения цен на газ.

У компании, зарегистрированной в Ирландии, которая работает над крупными строительными проектами по всей Европе и США и оценивается в 30 млрд евро, за первую половину 2022 года расходы на энергию выросли на 50%. Расходы на заработную плату и логистику росли «с июня или июля», сказал Мэнифолд.

«Стоимость энергии… оказала давление на стоимость жизни, и именно это сейчас является движущей силой инфляции заработной платы, — объяснил Мэнифолд. — По мере того как люди абсорбируют рост [стоимости] энергоносителей, увеличивается расходы на логистику… Главы центробанков и политики должны решить эту проблему».

Мнение Мэнифолда о том, что наибольшую инфляционную опасность для строительной отрасли представляют вторичные последствия повышения цен на энергоносители, поддержали и другие крупные компании.

Исполнительный директор британской строительной компании Berkeley Group Роб Перринс заявил, что рост затрат во второй половине 2022 года, скорее всего, замедлит строительство новых домов.

«Энергия — ключевой фактор [инфляции], но на втором месте стоит инфляция заработной платы… Цены на энергию и стоимость жизни продолжают расти, вот в чем проблема… Я вижу, что [строительные] проекты в Лондоне значительно сокращаются [по причине инфляции]», — добавил он.