Донецк, , 11:12 — REGNUM Населённый пункт Широкая Балка обстрелян киевскими боевиками, сообщает 31 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела в Донецке Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Обстрел зафиксирован в 10:45 со стороны населённого пункта Новгородское. По посёлку Широкая Балка выпущено в 12 мин калибра 120 мм.

Посёлок Широкая Балка находится западнее Горловки. Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа ВСУ выпустили по нему десять мин калибра 120 мм.

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