ВСУ выпустили по Широкой Балке 12 мин
Донецк, 31 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Населённый пункт Широкая Балка обстрелян киевскими боевиками, сообщает 31 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Юрий Пущаев ИА REGNUM
Последствия обстрела в Донецке
Обстрел зафиксирован в 10:45 со стороны населённого пункта Новгородское. По посёлку Широкая Балка выпущено в 12 мин калибра 120 мм.
Посёлок Широкая Балка находится западнее Горловки. Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа ВСУ выпустили по нему десять мин калибра 120 мм.
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