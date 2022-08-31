Брюссель, 31 августа 2022, 11:09 — REGNUM Европейский союз приветствует визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, ЕС намерен добиваться полной демилитаризации зоны вокруг станции. Об этом 31 августа заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бездействие стран Европы в отношении ситуации вокруг Запорожской АЭС вызывает тревогу, это «опасная игра».
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