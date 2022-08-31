Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Одни из создателей мультсериала «Рик и Морти» Скотт Мардер и Джеймс Сичильяно рассказали о работе над восьмым сезоном проекта. Об этом сообщил портал Сomicbook 31 августа.

Рик и Морти Цитата из мc « Рик и Морти» США

«У нас очень много работы. Я не знаю, как много мы можем рассказать, но что касается производства, у нас выходит шестой сезон, а в производстве находится седьмой. Мы уже начали обдумывать восьмой сезон с командой сценаристов. Так что это около двадцати эпизодов в производстве, и новый сезон, который мы запускаем», — заявил Сичильяно. В свою очередь Мардер заверил, что мультсериал будет ежегодно получать продолжение.

Ранее в Сети был опубликован дебютный трейлер шестого сезона «Рика и Морти». Выход новых серий намечен на 4 сентября 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стартовали съёмки продолжения сериала Showtime «Шершни»