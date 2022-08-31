Рязань, , 11:09 — REGNUM Дотушивание лесных пожаров проводится в Рязанской области, сообщил в телеграм-канале 31 августа врио губернатора Павел Малков.

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«Продолжается дотушивание. В первую очередь, очага возле д. Култуки. Здесь группировка увеличена до 111 человек и 25 единиц техники», — написал глава региона.

Он уточнил, что за сутки в зоне активного горения было проложено несколько километров минерализованных полос, авиация сбросила 85 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малков уточнил, что активная часть горения сохраняется лишь по восточной кромке, угрозы населённым пунктам нет На данный момент все жители, ранее эвакуированные, вернулись по домам.