Москва, , 11:06 — REGNUM В годовом выражении обороты предприятий сферы услуг Москвы в период с января по июль 2022 года выросли на 19,6%. Об этом 31 августа сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, обороты столичных предприятий сферы услуг за указанный период достигли 5,36 трлн рублей.

«Наибольший прирост выручки показали организации культуры, досуга, спорта и СМИ. Их оборот за семь месяцев составил 132,8 млрд рублей, что на 52,4% больше, чем в январе–июле 2021 года. Сфера общепита увеличила выручку на 44,6% — до 291,7 млрд рублей, турагентства заработали на 39,6% больше, чем год назад, — 353,8 млрд рублей, оборот гостиниц вырос на 32,1% — до 52,7 млрд рублей», — сказал Ефимов.

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