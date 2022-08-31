Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM После резкого похолодания из-за циклона «Орнелла», который в конце лета испортил погоду в Петербурге, жителей города на Неве ждет теплый сентябрь, воздух прогреется до +22 градусов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 31 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Горожане в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, из-за циклона начало осени по погоде будет соответствовать концу сентября. Однако со второй декады месяца ожидается повышение температуры воздуха.

«Не исключено, что в Петербурге будет до +22 градусов. Может быть, это не будет длительным периодом, а в отдельные дни», — добавил синоптик, уточнив, что до середины сентября погода будет полностью подвержена циклонам.

Начиная со второй половины месяца погодой в городе на Неве и в Ленобласти будут управлять антициклоны. Количество осадков снизится, придут первые заморозки.

«Я думаю, что пройдет волна тепла и к середине сентября, даже если средняя температура будет +10…+11 градусов, будет некомфортно. Думаю, в домах включат отопление», — подытожил специалист.

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