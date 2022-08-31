Рязань, 31 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Все жители населённых пунктов Рязанской области, ранее эвакуированные из-за пожаров, вернулись по домам. Об этом сообщил 31 августа в соцсетях врио губернатора Павел Малков.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Активная часть сохраняется только на восточной кромке, где два дня назад произошёл прорыв. Сейчас этот очаг полностью окопан, ведётся работа по отжигу», — сообщил данные на утро 31 августа врио губернатора.

Он добавил, что ситуация с лесными пожарами полностью контролируемая.

«Ни для одного населённого пункта сейчас опасности нет. Все жители вернулись по своим домам», — добавил Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС увеличило группировку сил для защиты населённых пунктов региона от лесных пожаров.