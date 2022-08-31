Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM Подготовка образовательных учреждений Ростовской области к новому учебному году обошлась более чем в 3,5 млрд рублей. Средства были направлены на ремонт и оснащение зданий, обеспечение безопасности детей, закупку учебников. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для создания комфортных условий обучения ежегодно проводится модернизация детсадов, школ, колледжей и техникумов. При этом образовательные организации оснащаются новым современным оборудованием и техникой. Школы получают доступ к высокоскоростному интернету. Открываются новые образовательные площадки», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области к 1 сентября откроются две новые школы и два новых детских сада, два образовательных учреждения капитального отремонтированы. Продолжается модернизация ещё 16 донских школ.