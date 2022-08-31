Медногорск, Оренбургская область, , 11:02 — REGNUM В Оренбургской области суд рассмотрел иск к мэрии Медногорска. Инициатором искового заявления стала прокуратура, сообщили 31 августа пресс-службе надзорного ведомства.

Аварийный дом Timur Mamedrzaev

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что четыре расселённых аварийных дома могут в любой момент обрушиться. Между тем меры, препятствующие несанкционированному доступу людей на объекты не приняты. На территории домов лежат груды строительного мусора.

Надзорное ведомство в судебном порядке потребовало принятия мер, предупреждающих причинение вреда населению и окружающей среде, исключить доступ посторонних на территорию опасных домов, утилизировать мусор. Суд удовлетворил исковые требования. Решение в законную силу не вступило.