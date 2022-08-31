Новосибирск, 31 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Детей Беловодского района Луганской Народной Республики познакомят с общеобразовательными программами технической направленности. Также им доставят гуманитарную помощь. От мемориального комплекса «Монумент Славы» в Новосибирске 31 августа стартовал инженерно-технический автопробег в ЛНР, организованный министерством образования Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Образовательный инженерно-технический автопробег Новосибирск — Беловодск ЛНР

«С 26 по 30 июля наша команда, состоящая из педагогов и методистов Новосибирской области, работала в Беловодском районе. Специалисты проводили повышение квалификации, организовывали курсы по подготовке педагогов Беловодского района и выявляли дефициты по оснащению материально-технической базы. Одними из пожеланий стали система дополнительного образования и новые программы, которые можно реализовать на территории, — прокомментировал заместитель новосибирского губернатора Сергей Нелюбов. — Образовательные учреждения Беловодского района имеют не очень высокий уровень материально-технической базы и методического сопровождения, поэтому родилась такая идея с организацией автопробега».

Автопробег пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2022 года. Передвижные лаборатории мобильного технопарка «Кванториум» и «Лаборатории Безопасности» проедут по маршруту: Новосибирск — Омск — Курган — Уфа — Саратов — Беловодск (ЛНР). На базе детских технопарков «Кванториум» пройдут встречи с педагогами и детьми, которым передадут гуманитарную помощь (средства обучения, канцелярские товары, подарки). На базе мобильного технопарка «Кванториум» пройдёт обучение по направлениям «Урок технологии», «VR/IT», «Гео/Аэро», «ПромРобо/Промдизайн», «Хайтек». А на базе «Лаборатории безопасности» запланированы теоретические и практические занятия по ПДД для пешеходов, пассажиров, водителей двухколесных транспортных средств в соответствии с дорожной инфраструктурой региона.