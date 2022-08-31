Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM Бурятия стала лидером среди регионов Дальневосточного федерального округа по экспортным результатам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкономики республики, местные компании заняли 11 призовых мест в конкурсе «Экспортёр года».

Вертолёт Ми-171 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Премия, как отмечается, присуждается компаниям и предпринимателям, достигшим наибольших успехов в поставках за границу несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

«Определение победителей и призёров «Экспортера года» проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны», — добавили в ведомстве.

В итоге экспертная комиссия признала победителями в различных номинациях такие бурятские организации, как Улан-Удэнский авиазавод, ООО «Рог Изобилия», Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.