Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Американский актёр Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камиллой Морроне после пяти лет отношений. Об этом 31 августа сообщил портал People.

Леонардо Ди Каприо Danny Harrison

По данным источника, пара рассталась ещё в начале лета 2022 года. Отмечается, что Ди Каприо и Морроне остались в дружеских отношениях, хотя публично никак не комментировали свой разрыв.

Напомним, Леонардо ДиКаприо и Камилла Морроне начали встречаться в начале 2018 года. В 2020-м в Сети опубликовали информацию о возможной беременности Морроне, однако позднее это оказалось неправдой.

Читайте ранее в этом сюжете: Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты» киностудии A24