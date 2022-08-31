Вашингтон, 31 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Американский актёр Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камиллой Морроне после пяти лет отношений. Об этом 31 августа сообщил портал People.

Danny Harrison Леонардо Ди Каприо

По данным источника, пара рассталась ещё в начале лета 2022 года. Отмечается, что Ди Каприо и Морроне остались в дружеских отношениях, хотя публично никак не комментировали свой разрыв.

Напомним, Леонардо ДиКаприо и Камилла Морроне начали встречаться в начале 2018 года. В 2020-м в Сети опубликовали информацию о возможной беременности Морроне, однако позднее это оказалось неправдой.