Монтевидео, 31 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Бразильские и уругвайские власти встретились в Ривере, чтобы найти «конструктивные решения» по обеспечению безопасности границ. Об этом пишет агентство EFE.

Флаги Уругвая

Стороны также пожелали «содействовать борьбе с организованной преступностью».

Всё это было подчеркнуто в ходе двусторонней встречи по вопросам общественной безопасности, в которой приняли участие министр национальной обороны Уругвая Хавьер Гарсия, министр иностранных дел Франсиско Бустильо и министр внутренних дел Луис Альберто Эбер, а также министр общественной безопасности штата Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия) Ваниус Сантароса.