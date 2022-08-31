Москва, , 10:57 — REGNUM На сегодняшний день в условиях сложившихся геополитических реалий 55% жителей РФ считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россия - страна возможностей АНО «Россия - страна возможностей»

Также наиболее дружественные отношения у России, по мнению граждан РФ, складываются с Белоруссией (49%), Индией (22%), Турцией (17%), Казахстаном (15%), Сербией (11%) и Ираном (10%). Впервые респонденты упоминули такие страны, как ОАЭ (3%), Саудовская Аравия (2%) и Пакистан (2%).

В рейтинг недружественных России стран вошли США (в этом убеждены 76% опрошенных), бывшая УССР (43%), Великобритания (39%), Германия (32%) Польша (28%), Франция (21%), Латвия (14%), Литва (12%), Эстония (11%). Впервые в списке недружественных России стран оказались Финляндия (5%), Болгария (2%) и Чехия (2%).

Опрос по телефону проведён 13 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин включил новые государства в список недружественных стран.

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