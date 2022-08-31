Москва, , 10:55 — REGNUM Запад должен понимать, что при вступлении Киева в НАТО акт о капитуляции б. УССР придется подписывать всему альянсу, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее вице-премьер режима Зеленского Ольга Стефанишина заявила в беседе с «Европейской правдой», что Киев может получить возможность вступить в Североатлантический альянс ещё до окончания специальной военной операции России на территории б. УССР.

«Во-первых, чтобы быть членом НАТО, необходимо отвечать определенным критериям, в том числе, искоренить коррупцию. Во-вторых, [б. УССР] не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону. Отмечу, что если Киев и вступит в Альянс, то акт о капитуляции [б. УССР] придется подписывать всему НАТО. Это должны понимать страны Запада», — отметил Швыткин в своем телеграм-канале.

Депутат добавил, что в любом случае, задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский ранее заявил, что киевский режим не собирается отказываться от возможности стать членом Североатлантического альянса.

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