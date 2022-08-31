Донецк, 31 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 31 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:54 с позиций в населённом пункте Красногоровка обстрелян Петровский район Донецка. По нему выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования киевского режима совершили обстрел города Макеевка.