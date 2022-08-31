Самара, 31 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков продлили в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что соответствующее постановление 30 августа подписал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской областиВиктор Кудряшов.

Отмечается, что действие постановления распространяется на предприятия, которые производят нетканые материалы, синтетические смолы и пластмассы, камеры и покрышки, стекла и изделия из него, изготавливают изделия из металлов, производят крепежные изделия, элементы измерительной и электронной аппаратуры, электрические аккумуляторы, электролампы, кабели, некоторые виды двигателей, подшипники, насосы, теплообменные устройства, машины и оборудование специального назначения, транспортные средства и автоприцепы.

Сообщается, что в результате воспользоваться новой мерой поддержки в виде смягчения налогового режима смогут, в том числе, производители строительных материалов и автокомпонентов, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что предприятия смогут продлить сорок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за девять месяцев 2022 года до 15 декабря 2022 года.

«Это позволит налогоплательщикам откорректировать сумму платежа с учетом реальных объемов работы за девять месяцев текущего года и не изымать средства из оборота», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что документ был принят в рамках реализации плана первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях санкционного давления.

«Правительство Российской Федерации дало регионам возможность в 2022 году самостоятельно переносить сроки уплаты налогов организаций и предприятий, и мы воспользовались этим правом. Решение было принято на основе анализа ситуации в отраслях промышленности и консультаций с представителями бизнес-сообщества», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на льготные кредиты и реструктуризацию выплат по уже имеющимся кредитам из федерального бюджета организациям было предоставлено 37 млрд рублей.