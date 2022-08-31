Благовещенск, 31 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Амурской области нетрудоустроенными числятся 5,5 тыс. человек или 4,3% трудоспособных жителей региона. За год количество безработных снизилось на 1,8 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном подразделении федеральной службы государственной статистики.

Андрей Репин ИА REGNUM Вакансии

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По методологии Международной Организации Труда в Приамурье ищут работу 17,5 тыс. человек. Незанятых граждан насчитывается 6,1 тыс. человек (год назад — 8,4 тыс.).

«Общая потребность в работниках, заявленная работодателями на конец июля 2022 года, составляла 41,6 тыс. мест, большая часть из них (73,6%, или 30,6 тыс. мест) — это вакансии по рабочим профессиям», — пояснили в Амурстате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальневосточном федеральном округе насчитывается 4,9% безработных, это 203,5 тыс. человек. Самый высокий уровень безработицы в Бурятии и Забайкалье.