Ульяновск, 31 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошло ещё восемь травяных пожаров и один лесной пожар. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, 30 августа в регионе зарегистрирован один природный низовой пожар на площади 13 га (переходящий). Он произошёл в Новомайнском участковом лесничестве Мелекесского района. Его обнаружили в 06:30, на тот момент площадь возгорания составляла 1 гектар. В тушении участвовали 128 человек.

Кроме того, 30 августа произошло 8 загораний сухой травы на площади 5,229 гектара. Также выявлены и подтверждены три термические точки.

Напомним, что 31 августа в Ульяновской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за жары +30…+32 градуса, действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее лесной пожар произошёл 24 августа в Новочеремшанском лесничестве Ульяновской области. На момент обнаружения горело 0,3 гектара леса, в ходе тушения площадь пожара достигла 1,5 гектара.

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