Москва, 31 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Газпром планирует строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Паз в Мурманской области. Планируется, что строительство начнётся в 2023 году. Об этих и других итогах встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сообщила пресс-служба компании, отметив, что сегодня генерирующие мощности Газпрома обеспечивают 44% в общем объеме выработки электричества в регионе и 45,7% — отпуска тепла.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

На сегодняшний день компанией реализуется ряд проектов по созданию новых и модернизации действующих объектов генерации в регионе. Компанией «ТГК-1» ведётся замена оборудования на Верхне-Туломской ГЭС, которая является ключевой для Мурманской области. На ГЭС обновлено и введено в эксплуатацию два из четырёх гидроагрегатов, ведётся монтаж третьего.

Отметим, что в 2020 году пресс-служба ТГК-1 сообщала, что в течение ближайших четырех лет построит малую гидроэлектростанцию (МГЭС) в Мурманской области. Станция позволит увеличить выработку электроэнергии, а современное оборудование и технологии гарантируют надежность работы нового объекта генерации. Установленная мощность МГЭС составит 16,5 МВт.

Верхне-Туломская гидроэлектростанция расположена на реке Тулома в Мурманской области. Строительство ГЭС началось в 1961 году. Первый гидроагрегат был запущен в 1964 году, а в промышленную эксплуатацию объект был принят в 1965 году. В здании ГЭС установлено 4 гидроагрегата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ПАО «Газпром» приступило к проектированию газификации Мурманской области.

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