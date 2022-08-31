Вашингтон, 31 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Американская компания Netflix официально сообщила дату выхода аниме Cyberpunk: Edgerunners. Заявление об этом появилось на странице проекта в Twitter.

Скриншот из трейлера игры Cyberpunk: Edgerunners

Показ аниме на стриминговом сервисе начнется 13 сентября 2022 года.

Напомним, что аниме Cyberpunk: Edgerunners является спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project RED. Режиссером выступит Хироюки Имаиси, который является одним из создателей популярного аниме-шоу «Гуррен-Лаганн».