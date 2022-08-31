Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Петербургские школьники надолго запомнят 1 сентября 2022 года, оно будет самым холодным за последние 35 лет, сообщил 31 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зонтик Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам специалиста, циклон «Орнелла», который подошел к Петербургу во второй половине дня 30 августа, сохранит свое влияние на погоду до 4 сентября. Основные дожди пройдут 31 августа, однако кратковременные осадки ожидаются в разных районах города и 1 сентября. Ночная температура воздуха составит не более +7… +9 градусов, днем будет не выше +10…+12 градусов.

«Утром на школьной линейке ожидается до +9 градусов тепла. В центре города могут быть осадки, а в Кронштадте, Курортном и Ломоносовском районах дождя не будет. Днем осадки возобновятся и будут идти до вечера», — сообщил синоптик, уточнив, что в западных районах Ленобласти в утренние часы обойдется без дождей.

По словам Александра Колесова, циклон окончательно покинет Петербург к вечеру 1 сентября, однако до 4 сентября пройдут кратковременные дожди.

«Мы, наверное, опять попадем в историю. Школьники, которые в этом году пойдут в школу, запомнят свое 1 сентября. Это самое холодное 1 сентября в Санкт-Петербурге», — сказал Колесов.

Он уточнил, что максимально низкая температура была зафиксирована в Петербурге днем 1 сентября в 1987 году, тогда на улице было всего +10 градусов. Самым жарким началом учебного года считается 1 сентября 1992 года, тогда температура воздуха достигала +30,4 градуса.

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