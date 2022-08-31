Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Петербургские школьники надолго запомнят 1 сентября 2022 года, оно будет самым холодным за последние 35 лет, сообщил 31 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Зонтик

По словам специалиста, циклон «Орнелла», который подошел к Петербургу во второй половине дня 30 августа, сохранит свое влияние на погоду до 4 сентября. Основные дожди пройдут 31 августа, однако кратковременные осадки ожидаются в разных районах города и 1 сентября. Ночная температура воздуха составит не более +7… +9 градусов, днем будет не выше +10…+12 градусов.

«Утром на школьной линейке ожидается до +9 градусов тепла. В центре города могут быть осадки, а в Кронштадте, Курортном и Ломоносовском районах дождя не будет. Днем осадки возобновятся и будут идти до вечера», — сообщил синоптик, уточнив, что в западных районах Ленобласти в утренние часы обойдется без дождей.

По словам Александра Колесова, циклон окончательно покинет Петербург к вечеру 1 сентября, однако до 4 сентября пройдут кратковременные дожди.

«Мы, наверное, опять попадем в историю. Школьники, которые в этом году пойдут в школу, запомнят свое 1 сентября. Это самое холодное 1 сентября в Санкт-Петербурге», — сказал Колесов.

Он уточнил, что максимально низкая температура была зафиксирована в Петербурге днем 1 сентября в 1987 году, тогда на улице было всего +10 градусов. Самым жарким началом учебного года считается 1 сентября 1992 года, тогда температура воздуха достигала +30,4 градуса.