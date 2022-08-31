Париж, 31 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Инфляция во Франции достигла 5,8% в годовом исчислении в августе 2022 года, согласно первоначальной оценке, опубликованной Insee, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Рост потребительских цен во Франции замедлился в августе до 5,8% в годовом исчислении с 6,1% в июле. По сравнению с июлем рост составил — 0,3%.

«Снижение инфляции связано с замедлением цен на энергоносители», — говорится в заявлении национального института статистики, в то время как рост цен на промышленные товары и продукты питания ускоряется.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн заверила, что французская группа Engie «нашла другие источники поставок» газа.

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