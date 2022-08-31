Бердянск, Украина, 31 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Бердянске вечером 30 августа у штаба «Мы вместе с Россией» произошел подрыв взрывного устройства, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

«Поздно вечером 30 августа у здания одного из штабов «Мы вместе с Россией» в Бердянске произошел взрыв. К счастью, жертв и пострадавших как среди волонтеров штаба, так и мирного населения нет», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, произошедшее — очередной террористический акт со стороны поборников киевского режима.