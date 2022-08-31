Сеул, 31 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Южнокорейский издатель Neowiz Games раскрыл минимальные системные требования игры Lies of P. Информация об этом появилась на странице проекта в Steam.

Скриншот из трейлера игры Lies of P

Для игры с минимальными системными требованиями пользователю понадобятся: процессор Intel Core i5-7500 или Amd Ryzen 3 1200. А также, хотя бы, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта GeForce GTX 1050 Ti или Amd Radeon RX 560.

Напомним, что Lies of P — это однопользовательская экшен-игра. Игроку предстоит взять на себя управление механической марионеткой по имени Пиноккио, чтобы разгадать загадку таинственного города и найти мистера Джеппетто.