Саратов, 31 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Экзотические животные должны содержаться исключительно в зоопарках и террариумах. Так отреагировала исполняющая обязанности мэра Саратова Лада Мокроусова на фотосессию, которая прошла накануне на проспекте Столыпина, сообщает 31 августа пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Змея

«Гражданин принес питона на главную пешеходную улицу города, чтобы пофотографироваться. Это совершенно неприемлемый поступок! Животное представляет угрозу не только для хозяина, но также для жителей нашего города, которые ежедневно выходят на прогулки на проспект», — написала и. о. мэра в своем телеграм-канале.

Мокроусова, подчеркивает, что подобные случая происходили и в других городах страны, но «это ненормально и такого не должно случаться».

Экзотические животные должны содержаться в зоопарках и террариумах, где за ними осуществляется надлежащий уход и они не представляют угрозу для посетителей.

Для оценки действий хозяина питона и принятия соответствующих мер направлено обращение в правоохранительные органы.

ИА REGNUM напоминает, в августе 2018 года по улице в Тюмени ползал двухметровый питон. Животное отловили и на время поиска владельца поместили в террариум контактного зоопарка.

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