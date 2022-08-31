Гулькевичский район, Краснодарский край, 31 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Гулькевичском районе Краснодарского края вынесен приговор 30-летнему жителю Кропоткина. Мужчина признан виновным в пьяном ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия случилась вечером 5 мая 2022 года на улице Первомайской в селе Новоукраинском. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель Hyundai сбил 14-летнего мальчика, который шёл по краю дороги в попутном направлении. Водитель не остановился. Очевидцы вызвали бригаду медиков, однако подростка спасти не удалось.

Суд назначил водителю шесть лет колонии общего режима и лишил права управлять транспортом в течение двух лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.