Москва, 31 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от «Росбанка» поступил крупный финансовый иск, который адресован дочернему активу британской компании UOP, — ООО «ЮОП». С ответчика требуют более 2,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд 30 августа 2022 года. Сумма требований — 2 246 852 500,51 рубля. Третьим лицом в споре проходит ООО «Усть-Кутский газоперерабатывающей завод» из Иркутска. Прочие детали судебного спора пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик зарегистрирована в январе 2009 года. Занимается разработкой услуг и продуктов, в том числе модульных установок в сфере нефтепереработки. В открытых источниках фигурирует как часть корпорации Honeywell — производителя электронных систем управления, в том числе в сфере аэрокосмического оборудования. Юридически актив принадлежит двум британским компаниям — «Юоп Лимитед» и «Юоп Сервисез Лимитед». Ранее в числе владельцев фигурировала компания из США — ООО «Юоп Продактс Эл-Эл-Си» и компания из Швейцарии — ООО «Юоп СХ Сарл».

Также претензии к ООО «ЮОП» имеет ООО «ИБС Платформик», которое подало финансовый иск 30 августа 2022 года — на сумму 2 174 256,73 рубля.