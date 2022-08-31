Вашингтон, 31 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Армия США временно вывела из эксплуатации весь свой парк вертолетов Boeing H-47 Chinook после нескольких случаев возгорания двигателей, как передает CNN.

Defense.gov Вертолет СН-47 Chinook

Военные определили, что причиной возгорания двигателей стала утечка топлива на «изолированном количестве» вертолетов Boeing H-47 Chinook, сказала пресс-секретарь Сухопутных войск США Синтия Смит и добавила, что армия предпринимает шаги по устранению проблемы. По словам Смит, в результате утечки топлива или возгорания двигателя никто не погиб и не пострадал.

Несмотря на это, армия приостановила полеты примерно 400 вертолетов Chinook по соображениям «максимальной осторожности», по словам Смит. Вертолеты, находящиеся на вооружении с 1960-х годов, будут законсервированы до завершения работ по устранению неисправностей.

«Безопасность наших солдат является главным приоритетом армии, и мы будем следить за тем, чтобы наши вертолеты оставались безопасными и годными к полетам», — заявила Смит.

По данным веб-сайта производителя вертолетов, в мире эксплуатируется более 950 вариантов Chinook в 20 странах, включая Нидерланды, Саудовскую Аравию и Австралию.