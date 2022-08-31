Оренбург, 31 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки произошло 63 пожара, из них 15 — природных, сообщили 31 август корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

ГУ МЧС по Оренбургской области травяной пожар

Среди 48 техногенных пожаров зарегистрировано 36 загораний мусора. Из ландшафтных пожаров в 14 случаях грела степь на общей площади 241,354 га. В одном случае полыхал лесной массив. Площадь, объятая огнём составила, 10,4 га.

Напомним. на территории Оренбургской области властвует сильная жара. Воздух прогревается до +36°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.